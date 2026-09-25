Hugo Larsson (22) wird nicht zu Eintracht Frankfurt zurückkehren. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist die mit Leihklub FC Fulham vereinbarte Kaufpflicht schon nach Larssons erstem Einsatz für die Londoner in Kraft getreten.

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Frankfurt kassiert somit 25 Millionen Euro, im kommenden Sommer wird Larsson fest zu Fulham wechseln. Die Eintracht besitzt zudem eine 15-prozentige Weiterverkaufsklausel.

Für den Premier League-Klub bestritt der schwedische Mittelfeldspieler seit seiner Ankunft Anfang September einen Startelf-Einsatz im EFL Cup, in der Liga wurde er dreimal spät eingewechselt.