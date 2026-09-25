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Blitztransfer: Frankfurt kassiert 25 Millionen

Bei Eintracht Frankfurt klingeln die Kassen. Die SGE kassiert 25 Millionen Euro für den Verkauf von Hugo Larsson.

von David Hamza - Quelle: Bild
Markus Krösche im SGE-Porträt @Maxppp

Hugo Larsson (22) wird nicht zu Eintracht Frankfurt zurückkehren. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist die mit Leihklub FC Fulham vereinbarte Kaufpflicht schon nach Larssons erstem Einsatz für die Londoner in Kraft getreten.

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Frankfurt kassiert somit 25 Millionen Euro, im kommenden Sommer wird Larsson fest zu Fulham wechseln. Die Eintracht besitzt zudem eine 15-prozentige Weiterverkaufsklausel.

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Für den Premier League-Klub bestritt der schwedische Mittelfeldspieler seit seiner Ankunft Anfang September einen Startelf-Einsatz im EFL Cup, in der Liga wurde er dreimal spät eingewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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