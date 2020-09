Direkt drei Vorlagen: Willian – der Bessermacher zum Nulltarif

Nach rund 75 Minuten war Schluss für Willian. Mikel Arteta nahm den Neuzugang vom Feld und brachte Nicolas Pepé. Entschieden war die Partie gegen den FC Fulham (3:0) zu diesem Zeitpunkt längst, dafür hatte Willian mit drei Vorlagen höchstpersönlich gesorgt.

Es wurde mehr als deutlich: Der 32-jährige Brasilianer, der beim FC Chelsea spektakulären Neuverpflichtungen wie Kai Havertz oder Timo Werner Platz machen musste, könnte der Bessermacher werden, den sich Arteta so sehr in ihm erhofft.

Willian immer beteiligt

Etwas zentraler als bei den Blues kam Willian bei den Gunners zum Zug. Immer wieder war er Initiator gefährlicher Kombinationen und schneller Umschaltsituationen. Darüber hinaus verfügt Arsenal mit ihm über einen neuen Meister der Standards für den Fall, dass Granit Xhakas linker Huf einmal nicht zur Position passt.

Klar: Es ist erst ein Spiel absolviert. Doch der Willian-Deal zum Nulltarif sticht in der nach wie vor überteuerten Premier League, in der auch mal ein Zweitliga-Profi für mehr als 30 Millionen wechselt, sehr angenehm hervor. Man darf gespannt sein, ob Arsenal in dieser Saison wieder weiter oben angreifen kann. Wenn ja, dürfte Willian seine Füße entscheidend im Spiel haben.