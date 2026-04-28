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Bundesliga

100 Millionen für die Bundesliga

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Die Führungsetage der DFL: Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund, M), Marc Lenz (r) and Steffen Merkel @Maxppp

Die DFL darf sich über einen kräftigen Millionen-Regen freuen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Adidas als „Zukunftspartner“ bei der Deutschen Fußball-Liga einsteigt und in den kommenden acht Jahren insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Das Geld fließe dabei nicht an die Klubs, sondern soll zur Weiterentwicklung der Bundesliga verwendet werden.

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Die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga seien bereits informiert worden. Das Geld ist allerdings keine Schenkung, sondern ein Darlehen mit niedrigem Zinssatz, zudem werde dieses Darlehen mit Kooperationsgeschäften verrechnet. Beispielsweise wurde laut dem Boulevardblatt der Vertrag für den offiziellen Spielball der Bundesliga auf acht Jahre ausgeweitet. Pro Jahr darf die DFL nur auf 20 Millionen aus dem Darlehen zurückgreifen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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