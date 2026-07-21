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Bundesliga

Bedient sich Alonso in Leverkusen?

Mit Bayer Leverkusen gewann Xabi Alonso einst das deutsche Double. Bedient sich der neue Chelsea-Coach in diesem Sommer bei seinem ehemaligen Arbeitgeber?

von Julian Jasch - Quelle: The Athletic
1 min.
Xabi Alonso im Chelsea-Trikot @Maxppp

Vor etwas mehr als einer Woche berichtete der ‚Corriere dello Sport‘, der Wechsel von Kerim Alajbegovic (18) zu Atalanta Bergamo für 25 Millionen Euro plus Boni stehe unmittelbar bevor. Ganz so fortgeschritten sind die Verhandlungen mit Bayer Leverkusen aber offenbar noch nicht.

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Alajbegovic, der gerade erst für acht Millionen Euro vom Werksklub zurückgekauft wurde, würde zwar gerne in die Serie A wechseln, der ‚kicker‘ geht jedoch davon aus, dass kein italienischer Verein „eine solch hohe Ablöse“ zahle, „wie sie Bayer von einem Verein aus der Premier League bekommen könnte“. Und ein potenzieller Abnehmer von der Insel kommt jetzt aus der Deckung.

K. Alajbegović Angreifer - 18 Jahre Logo FC Salzburg RB Salzburg Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina #27 Kerim-Sam Alajbegović
Tore 4
Gespielte Spiele 18
Gehalt/Monat -

Nach Informationen von ‚The Athletic‘ streckt der FC Chelsea um Cheftrainer Xabi Alonso die Fühler nach Alajbegovic aus. Zuvor müssen die Blues den aufgeblähten Kader aber ausdünnen, Alejandro Garnacho (22) und Nicolas Jackson (25) gehören in der Offensive zu den Abgangskandidaten.

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Bayers komfortable Position

So oder so winkt Leverkusen ein nettes Transferplus. Während der WM konnte der bosnische Nationalspieler (14 Länderspiele) weiter auf sich aufmerksam machen – schlägt jetzt Ex-Bayer-Coach Alonso zu?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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