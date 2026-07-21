Vor etwas mehr als einer Woche berichtete der ‚Corriere dello Sport‘, der Wechsel von Kerim Alajbegovic (18) zu Atalanta Bergamo für 25 Millionen Euro plus Boni stehe unmittelbar bevor. Ganz so fortgeschritten sind die Verhandlungen mit Bayer Leverkusen aber offenbar noch nicht.

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Alajbegovic, der gerade erst für acht Millionen Euro vom Werksklub zurückgekauft wurde, würde zwar gerne in die Serie A wechseln, der ‚kicker‘ geht jedoch davon aus, dass kein italienischer Verein „eine solch hohe Ablöse“ zahle, „wie sie Bayer von einem Verein aus der Premier League bekommen könnte“. Und ein potenzieller Abnehmer von der Insel kommt jetzt aus der Deckung.

Nach Informationen von ‚The Athletic‘ streckt der FC Chelsea um Cheftrainer Xabi Alonso die Fühler nach Alajbegovic aus. Zuvor müssen die Blues den aufgeblähten Kader aber ausdünnen, Alejandro Garnacho (22) und Nicolas Jackson (25) gehören in der Offensive zu den Abgangskandidaten.

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Bayers komfortable Position

So oder so winkt Leverkusen ein nettes Transferplus. Während der WM konnte der bosnische Nationalspieler (14 Länderspiele) weiter auf sich aufmerksam machen – schlägt jetzt Ex-Bayer-Coach Alonso zu?