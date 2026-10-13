118-Millionen-Transfer im Winter?

Alex Scott (23) könnte im Winter für eine hohe Summe weiterziehen. Wie die ‚BBC‘ berichtet, ist der AFC Bournemouth bereit, den zentralen Mittelfeldspieler im Januar zu verkaufen, sollte ein bedeutendes Angebot eintreffen und der von Marco Rose trainierte Premier League-Klub zu dem Zeitpunkt nicht zu weit unten in der Tabelle stehen. Als aufgerufene Ablöse werden umgerechnet mindestens 118 Millionen Euro genannt.

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Bournemouth habe die bisherige Haltung, Scott unter keinen Umständen ziehen zu lassen, nach den jüngsten Gesprächen mit dessen Vertretern aufgegeben. Schon im Sommer hatten die Cherries Angebote für den englischen Nationalspieler (zwei Länderspiele) abgelehnt, darunter eine Offerte des FC Chelsea über 60 Millionen Euro. Auch für die kommende Transferperiode werden die Blues wieder als potenzieller Abnehmer gehandelt, als weiteren Interessenten nennt die ‚BBC‘ den FC Liverpool.