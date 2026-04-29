Kuntz-Nachfolge: HSV bedient sich beim FC Bayern

Seit Anfang des Jahres fahndet der Hamburger SV nach einem Nachfolger für den geschassten Stefan Kuntz. Zeitnah könnte der Bundesliga-Aufsteiger endlich einen neuen Sportvorstand präsentieren.

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Laut der ‚Sport Bild‘ hat Kathleen Krüger die besten Chancen auf das vakante Amt. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ geht sogar einen Schritt weiter und berichtet, dass Krüger zeitnah in der Hansestadt unterschreiben wird. Der Aufsichtsrat habe sich mehrheitlich für die 40-Jährige entschieden, die aktuell beim FC Bayern noch als Leiterin Organisation und Infrastruktur tätig ist. Von 2012 bis 2024 hatte sie in München als Teammanagerin fungiert.

Für die Suche nach dem Kuntz-Ersatz schalteten die Hamburger eine Headhunter-Agentur ein. Informationen der ‚Sport Bild‘ zufolge wurde Krüger von dieser Agentur für den Job an der Elbe kontaktiert, zudem sollen aktuell Gespräche über eine Bayern-Freigabe laufen. Die zuletzt ebenfalls gehandelten Kandidaten um Sportdirektor Claus Costa, Stefan Reuter und Sebastian Kehl gehen nun leer aus.