Ortega unterschreibt bei Nottingham

Der Ex-Bielfelder Stefan Ortega verlässt Manchester City und schließt sich Nottingham Forest an. Wie die Tricky Trees mitteilen, unterschreibt der Deutsche zunächst einen Vertrag bis Saisonende. Ein halbes Jahr vor Vertragsablauf bei City wird dem Vernehmen nach eine Ablöse von umgerechnet bis zu 580.000 Euro fällig.

In der Bundesliga zeigten zuletzt Bayer Leverkusen und der Hamburger SV Interesse, beide holten aber andere Torhüter. Ortega spielte seit 2022 immerhin 56 Mal für City und trug zu großen Titeln bei – in der laufenden Saison ist der 33-Jährige aber nur noch die Nummer drei unter Pep Guardiola. City legt ihm daher trotz Vertrag bis Saisonende keine Steine in den Weg.