Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

M’gladbach: Tolle Nachrichten wegen Nguefack

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Mathieu Nguefack im Gladbach-Trikot @Maxppp

Mathieu Nguefack (18) steht bei Borussia Mönchengladbach wohl doch nicht nur noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge verfügt der zentrale Mittelfeldspieler am Niederrhein über ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier. Insofern müssen die Verantwortlichen nicht um einen ablösefreien Abgang 2027 bangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nguefack gehört zu den größten Juwelen im Gladbach-Kader. In der Vorbereitung hatte sich der deutsche U17-Nationalspieler in den Fokus gedrängt, folgerichtig feierte er am 1. Spieltag gegen RB Leipzig (0:3) sein Bundesliga-Debüt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
M'gladbach
Mathieu Nguefack

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Mathieu Nguefack Mathieu Nguefack
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert