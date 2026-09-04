M’gladbach: Tolle Nachrichten wegen Nguefack

Mathieu Nguefack (18) steht bei Borussia Mönchengladbach wohl doch nicht nur noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge verfügt der zentrale Mittelfeldspieler am Niederrhein über ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier. Insofern müssen die Verantwortlichen nicht um einen ablösefreien Abgang 2027 bangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nguefack gehört zu den größten Juwelen im Gladbach-Kader. In der Vorbereitung hatte sich der deutsche U17-Nationalspieler in den Fokus gedrängt, folgerichtig feierte er am 1. Spieltag gegen RB Leipzig (0:3) sein Bundesliga-Debüt.