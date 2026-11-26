Maximilian Herwerth wird den VfB Stuttgart verlassen – offen soll lediglich sein, ob bereits in diesem Winter-Transferfenster oder erst im Sommer. Wie die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ berichten, hat das 20-jährige Defensivtalent ein jüngstes Vertragsangebot der Schwaben ausgeschlagen. Herwerths aktueller Kontrakt läuft am Saisonende aus.

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Hintergrund ist offenbar die fehlende Perspektive, sich langfristig in der ersten Mannschaft der Cannstatter zu etablieren. An potenziellen Abnehmern mangelt es Herwerth derweil nicht: Dem Bericht zufolge beschäftigen sich neben Union Berlin und dem Karlsruher SC auch mehrere Vereine aus Dänemark mit dem Innenverteidiger.