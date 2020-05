Krösche verdeutlicht Upamecano-Dilemma

Der Poker um den Transfer von Dayot Upamecano beinhaltet aus Sicht von RB Leipzig vor allem eine grundsätzliche Frage. Ziel sei es zwar, „Dayot Upamecano bei uns zu behalten. Aber natürlich müssen wirtschaftliche Bedingungen gegeben sein und unser Ziel ist nicht, dass uns Spieler ablösefrei verlassen – schon gar nicht derartige Leistungsträger“, betonte Sportchef Markus Krösche in einer Medienrunde.

Das untermauert exklusive FT-Informationen. Wie unsere Redaktion erfuhr, ist Upamecanos Wunschziel zwar der FC Bayern, auch über eine grundsätzliche Zusammenarbeit sind sich die beiden Parteien einig. Dennoch ist zunächst eine Verlängerung in Leipzig um ein weiteres Jahr bis 2022 samt Verdopplung des Gehalts ein mögliches Szenario für diesen Sommer. Die 58 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel würde in diesem Falle unberührt bleiben und in einem Jahr erneut greifen.