„Barça ist größer als Messi“

Joan Gaspart spricht eine Warnung an Lionel Messi aus. Im Podcast ‚Solo Para Culés‘ von ‚El Chiringuito‘ sagt der frühere Barça-Funktionär: „Ich sage das aus Zuneigung vor einem Spieler, den ich unter Vertrag genommen habe, als er 13 Jahre alt war und ich Barça-Präsident: Er sollte vorsichtig sein. Barça ist größer als er als Einzelperson.“

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Zum Kontext: Seit seinem Abschied vom FC Barcelona im Jahr 2021 hat sich Messi noch nicht offiziell im Camp Nou von den Fans verabschiedet. Das liegt wohl allen voran an dem angespannten Verhältnis zum aktuellen Präsidenten Joan Laporta. Gaspart zufolge sollte sich Messi, der bei Inter Miami noch bis Ende 2028 unter Vertrag steht, davon aber nicht mehr beeinflussen lassen respektive zu lange warten: „Er ist ein großartiger Spieler, der Beste der Welt, zum Teil dank Barça. Deshalb darf er das nicht vergessen. Deshalb gewähre ich ihm noch eine Gnadenfrist.“