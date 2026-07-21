Maina auf dem Abstellgleis?

Die Luft für Linton Maina beim 1. FC Köln wird offenbar dünner. Aus einem Artikel der ‚Bild‘ geht hervor, dass der 27-Jährige den Verein unter Umständen im Verlauf der Transferperiode verlassen könnte. Unverkäuflich sei Maina demnach nicht mehr. Bei einem entsprechenden Angebot würde der FC sich mit einem Abgang des Offensivspielers beschäftigen, heißt es.

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Konkretes Interesse anderer Vereine blieb bislang aber aus. Die Konkurrenzsituation am Geißbockheim wird jedoch größer. Das hat unter anderem auch mit der Ankunft von Reigan Heskey (18) zu tun. Der Youngster, auf den man in Köln große Stücke hält, wechselte erst vor wenigen Tagen von Manchester City in die Domstadt.