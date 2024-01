BVB: Die offene Frage im Sancho-Poker

Die besten Jahre seiner noch jungen Karriere verbrachte Jadon Sancho bei Borussia Dortmund. An die Stelle seines größten Entwicklungsschubs wird der 23-Jährige in der laufenden Wintertransferperiode höchstwahrscheinlich zurückkehren. Doch wie lange bleibt Sancho am Ende bei Schwarz-Gelb?

Klar ist: Zwischen dem BVB und Manchester United laufen Verhandlungen über ein Leihgeschäft. Und es macht ganz den Anschein, als würden die Engländer sich sehr zuvorkommend zeigen. Drei Millionen Euro bestehend aus Leihgebühr und Restgehalt müssen die Dortmunder übereinstimmenden Berichten zufolge lediglich stemmen.

Wie geht es im Sommer weiter?

Was dann im kommenden Sommer passiert, ist hingegen noch offen. Vereinbaren die Klubs eine Kaufoption oder sogar eine -pflicht, gekoppelt an gewisse Parameter wie die Zahl der Einsätze? Oder aber wird dieser Punkt komplett ausgeklammert, weil niemand so recht wissen kann, in welche Richtung sich die neuerliche Zusammenarbeit zwischen dem BVB und dem großen Sorgenkind der Red Devils entwickelt?

So oder so, Edin Terzic steht vor einer nicht ganz leichten Aufgabe, denn Sancho ist seit September ohne Wettkampfpraxis. Und auch zuvor agierte der Edeltechniker bei United eher als Teilzeitkraft. Wunderdinge darf man also wohl zunächst nicht erwarten. Allerdings weiß man auch beim BVB nur zu gut, zu welch außergewöhnlichen Leistungen Sancho in Topform in der Lage ist.