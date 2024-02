Kane spricht über Champions League & Ballon d’Or

Harry Kane hat große Ziele mit dem FC Bayern. Im Gespräch mit dem ‚Guardian‘ lässt der Torjäger wissen, dass er es genieße, in der Champions League „um den Titel zu spielen“. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft sieht die Bayern „gut im Rennen“ und hofft, mit seinem neuen Klub „am Ende an der Spitze zu stehen“.

Wenn die Bayern tatsächlich den Henkelpott gewinnen könnten, würde Kane womöglich auch ein Wörtchen bei der Vergabe des Ballon d’Or mitreden. Hier landete der 30-Jährige sonst immer auf den hinteren Rängen. „Ich hatte in der Vergangenheit großartige Saisons, aber am Ende habe ich keinen Mannschaftspokal gewonnen, deshalb wurde ich nie wirklich für die Ballon d’Or und Einzelauszeichnungen in Betracht gezogen“, sagt Kane selbstkritisch.