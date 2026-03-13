Schlechte Nachrichten für Sané

Bei Leroy Sané ist aktuell der Wurm drin. Nachdem der 30-jährige Flügelspieler in der Partie gegen Besiktas (1:0) nach gut einer Stunde die Rote Karte gesehen hatte, wurde er vom türkischen Verband nun für zwei Spiele gesperrt. In den Partien gegen Basaksehir (morgen, 18 Uhr) und Trabzonspor (5. April) ist der ehemalige Bayern-Profi zum Zuschauen verdammt.

Die schlechte Nachricht für Sané passt in seine aktuelle Situation. In der Champions League saß der Linksfuß gegen den FC Liverpool (1:0) 90 Minuten lang auf der Bank. Ob er im Rückspiel am kommenden Mittwoch an der Anfield Road ohne Spielrhythmus von der Leine gelassen wird, ist äußerst fraglich. Und das ausgerechnet in der heißen Phase vor der Länderspielpause, die am 23. März beginnt und Bundestrainer Julian Nagelsmann als Generalprobe vor der Weltmeisterschaft im Sommer dienen soll.