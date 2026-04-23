Favorisiertes Ziel: Mehrere Klubs wollen Taz

Der VfL Bochum erhält im Werben um Berkan Taz viel Konkurrenz aus der 2. Bundesliga. Wie ‚RevierSport‘ berichtet, wollen neben dem VfL auch Arminia Bielefeld, der 1. FC Magdeburg und die SV Elversberg den 26-Jährigen vom SC Verl ablösefrei verpflichten. Taz habe auch Anfragen aus dem Ausland mit der Chance auf einen europäischen Wettbewerb vorliegen, bevorzuge aber einen Wechsel ins deutsche Unterhaus. Dem Vernehmen nach ist auch der SC Paderborn an Taz dran.

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„Ich habe schon mit einigen Vereinen und Verantwortlichen zusammengesessen. Einige Gespräche werden noch folgen. Bisher waren alle Gespräche sehr interessant und von gegenseitiger Wertschätzung geprägt“, so der Topscorer der 3. Liga. Langfristig verfolgt der Offensivkünstler klare Ziele: „Ich will als Spätstarter in die Bundesliga. Und dann im Bestfall mal in die La Liga wechseln. Das ist mein Traum.“