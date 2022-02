United-Spieler fordern Pochettino

Manchester United kommt weiterhin nicht ins Rollen. Am Montagabend kam die Mannschaft von Ralf Rangnick nicht über ein 1:1 beim FC Burnley hinaus, wohlgemerkt Tabellenletzter der Premier League. Einige Akteure der Red Devils wünschen sich offenbar ab Sommer Mauricio Pochettino auf der Trainerposition.

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, steigt die Anzahl der Befürworter des Argentiniers. Derzeit steht dieser aber noch in Lohn und Brot bei Paris St. Germain. Dem Vernehmen nach könnte ein Ausscheiden im Champions League-Achtelfinale gegen Real Madrid seinen Stuhl in der französischen Hauptstadt aber gehörig ins Wackeln bringen.

Pochettinos Erfahrung in der Premier League, seine Erfolgsbilanz und sein Spielstil sagen vielen Spielern im Kader von United zu, so die britische Tageszeitung. Schon bei der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer kursierte Pochettinos Name im Dunstkreis des Old Trafford. Inmitten der laufenden Saison war die Rekrutierung des 49-Jährigen allerdings nicht machbar.

Rangnick bewundert ten Hag

In den Augen von Rangnick, der nach der laufenden Spielzeit in eine Beraterrolle in Manchester rutscht, gibt es offenbar einen anderen Favoriten. Erik ten Hag soll beim Deutschen oben auf der Liste stehen. Inwieweit seine künftige Tätigkeit ihn auch in den Entscheidungsprozess bei der Trainersuche involviert, ist aber offen.

Ten Hag wurde in der Vergangenheit ebenfalls schon mit dem United-Job in Verbindung gebracht. Dem Bericht zufolge könnte sich der Niederländer aufgrund der jüngsten Skandale bei Ajax um Ex-Sportdirektor Marc Overmars, enger Vertrauter von ten Hag, nach einer Luftveränderung sehnen.