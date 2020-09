Schick begründet Entscheidung für Bayer

Patrik Schick hat einen Tag nach seiner Unterschrift bei Bayer Leverkusen Stellung zu seinem Wechsel ins Rheinland bezogen. „Ich wollte in der Bundesliga bleiben. Und der Verein hat große Ambitionen“, äußerte sich der Stürmer auf einer Pressekonferenz.

Für Schick zahlt Bayer 26,5 Millionen Euro Ablöse an die AS Rom. Im Vorfeld des Transfers hatte der 24-Jährige „auch Kontakt mit Michal Kadlec – er hat mir nur Gutes über den Klub erzählt und mich in meiner Entscheidung bestärkt.“ Schicks tschechischer Landsmann hatte von 2008 bis 2013 für die Werkself gespielt.