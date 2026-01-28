Bochum verkündet wichtige Verlängerung

Dem VfL Bochum ist es gelungen, den auslaufenden Vertrag mit Maximilian Wittek (30) zu verlängern. Für weitere zwei Jahre bis 2028 bindet sich der Dauerbrenner an den Zweitligisten aus dem Ruhrpott. In der laufenden Saison verpasste der Linksverteidiger erst eine Partie krankheitsbedingt. Ansonsten stand er weitestgehend über die vollen 90 Minuten auf dem Feld.

„Seit ich beim VfL bin, habe ich Maxi als absoluten Vollblutprofi erlebt, der uns mit seiner Qualität, aber auch mit seiner Persönlichkeit und Erfahrung enorm hilft, uns weiter zu verbessern. Dass dies auch in den nächsten Jahren so sein wird, ist für alle Beteiligten eine tolle Nachricht“, freut sich Cheftrainer Uwe Rösler über den Deal. „Für mich war klar, dass der Verein mein erster Ansprechpartner bleibt und ich bin stolz und glücklich, dass wir uns nach vielen guten Gesprächen einigen konnten“, fügt Wittek selbst hinzu.