Frankfurt winken 80 Millionen

Eintracht Frankfurt steht nach der verpassten Qualifikation für den Europapokal nicht vor existenziellen Problemen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, liegt das zum einen an der im vergangenen Jahr eingeführten Erhöhung des Eigenkapitals, zum anderen erwartet der Klub in der Folge dieses Notfallplans einen XXL-Deal, der die Klubkassen wieder füllen soll. Ex-Investor Stephen Orenstein denkt derzeit darüber nach, seine restlichen Klubanteile in Höhe von 10,1 Prozent zu verkaufen, was bei einem guten Deal mindestens 80 Millionen Euro einbringen würde.

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Trotzdem wird Markus Krösche laut Bericht nicht an Kader-Einsparungen vorbeikommen. Der SGE-Sportvorstand müsse „ein Transferplus von mindestens 35 Millionen Euro, wahrscheinlich sogar mehr, erwirtschaften“. Der Abgang von Nathaniel Brown (22) gelte als gesichert, nach dem Euro-Aus sei zudem ein Abgang von Can Uzun (20) „wahrscheinlicher“.