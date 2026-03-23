Sevilla entlässt Almeyda

Die Tage von Matías Almeyda als Trainer des FC Sevilla sind gezählt. Der spanische Erstligist gibt die Trennung vom 52-jährigen Argentinier offziell bekannt.

Von den letzten acht Spielen konnten die Andalusier nur eins gewinnen, in La Liga hat man als Tabellen-15. nur drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Ein Nachfolger für Almeyda, der den siebenfachen Europa League-Sieger im vergangenen Sommer übernommen hatte, steht noch nicht fest.