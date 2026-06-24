Neuer Klub: Pollersbeck darf sich präsentieren

Torhüter Julian Pollersbeck (31) kann sich ab dem Trainingsauftakt am heutigen Mittwoch bei Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus empfehlen. Trainer Claus-Dieter Wollitz erklärte auf der Pressekonferenz: „Julian Pollersbeck wird bei uns dazustoßen, noch nicht als Verpflichtung. Aber ich finde es trotzdem eine sehr spannende Personalie. Wir haben Julian eingeladen, um einfach mal ein Bild von ihm zu bekommen. Diesen Weg haben wir oft bestritten. Für mich gibt es nur Kennenlern- und kein Probetraining.“

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Pollersbecks Ende Juni auslaufender Vertrag beim SSV Jahn Regensburg wird nicht verlängert. Der Ex-HSV-Keeper darf nun auf ein Engagement in Cottbus hoffen, wo er voraussichtlich als Backup hinter Marcel Lotka (25) eingeplant wäre. Wollitz schwärmt von Pollersbeck: „In Hamburg hat er seinerzeit dieses Torwartspiel verändert, weil er sehr hoch gespielt hat, fast als Sechser und dem damaligen Trainer Christian Titz. Das ist eine sehr moderne Spielweise.“