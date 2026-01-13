Bayern-Flirt auf dem Markt

Für Tyrique George soll noch in diesem Monat ein neues Kapitel in seiner jungen Karriere geschrieben werden. Am 19-jährigen Flügelstürmer des FC Chelsea sind zahlreiche Vereine aus England und dem Rest Europas interessiert, berichtet ‚The Athletic‘. Das Fachportal geht davon aus, dass George die Blues bis Ende Januar fest verlassen wird. Im Sommer wurde George auch bei den Bundesligisten FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Kendry Paez steht ebenfalls eine Veränderung auf der Agenda. Momentan spielt der Chelsea-Youngster per Leihe für Racing Straßburg. Beim französischen Erstligisten kam er zwar zu 20 Einsätzen, jedoch spielte er nur sieben Mal von Beginn an. Offenbar zu selten für die Verantwortlichen des Londoner Großklubs. Es finden Überlegungen statt, den 18-Jährigen in der Rückrunde zu einem anderen Verein zu verleihen.