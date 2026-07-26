RB Leipzig: Gulácsi-Ersatz aus der Bundesliga?

Seit elf Jahren ist Péter Gulácsi (36) für RB Leipzig aktiv, in diesem Sommer bahnt sich jedoch eine Luftveränderung an. Dem Vernehmen nach steht der 58-fache ungarische Nationalspieler vor einem Enangement beim FC Villarreal.

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Um die Vereinslegende zu ersetzen, blicken die Sachsen unter anderem nach Südamerika. Wie Journalist Leandro Alves von ‚ESPN Argentina‘ berichtet, steht Orlando Gill bei RB hoch im Kurs. Der 26-Jährige ist einem Wechsel nach Europa keineswegs abgeneigt. Zuletzt reisten die Berater des Schlussmanns bereits nach Spanien, um verschiedene Transferoptionen auszuloten.

Derzeit steht Gill noch bei San Lorenzo in der ersten argentinischen Liga unter Vertrag, soll aber bei einem Angebot in Höhe von rund sechs Millionen Euro die Freigabe erhalten. Manchester United hat zuletzt ebenfalls Interesse am 1,99-Meter-Keeper bekundet. Gill machte bei der Weltmeisterschaft für Paraguay auf sich aufmerksam und blieb insbesondere den deutschen Fans im Gedächtnis. Im Elfmeterschießen des Sechzehntelfinals parierte der elffache Nationalspieler zwei Schüsse der DFB-Auswahl.

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Dahmen will nicht

Neben Gill strecken die Leipziger zudem die Fühler nach Finn Dahmen (28) aus, berichtet der ‚kicker‘. RB habe sich beim FC Augsburg nach dem Schlussmann erkundigt, der allerdings lieber in der Fuggerstadt bleiben wolle.