Die junge Karriere von Samuele Inácio erhält vorerst einen Knick. Wie Borussia Dortmund mitteilt, wird der 18-Jährige dem BVB für „mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen“. Der offensive Mittelfeldspieler verletzte sich bei der U21-Nationalmannschaft von Italien schwer.

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Betroffen ist der Meniskus des Youngsters. „Diese Verletzung ist extrem bitter. Vor allem für Samu, aber auch für Borussia Dortmund. Samu erhält von uns in den kommenden Monaten jede Unterstützung, um wieder vollständig fit zu werden“, sagt Sportdirektor Ole Book zur bitteren Nachricht.