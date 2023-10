Guirassy-Abgang, Bayern-Job: Hoeneß bezieht Stellung

Sebastian Hoeneß geht nicht davon aus, dass Serhou Guirassy den VfB Stuttgart im Winter verlassen möchte. Die ‚Sport Bild‘ zitiert den 41-Jährigen: „Serhou hat im Sommer nicht den Eindruck gemacht, dass er unbedingt weg möchte, nur weil er bei einem anderen Klub mehr verdienen kann. Und ich habe auch jetzt nicht den Eindruck, dass er weg möchte. Er fühlt sich wohl in Stuttgart, Serhou hat richtig Bock, weiter mit uns erfolgreich zu sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine kleine Hintertür lässt Hoeneß aber offen: „Man kann im Fußball nie etwas ausschließen, aber ich liege nicht nachts wach und mache mir Sorgen über einen Abgang.“ In den zurückliegenden Wochen wurde Guirassy unter anderem mit West Ham United, Juventus Turin, Inter sowie AC Mailand und Klubs aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Wettbewerbsübergreifend war der 27-jährige Guineer in der laufenden Saison in acht Einsätzen für die Schwaben an starken 16 Treffern direkt beteiligt.

Lese-Tipp

VfB-Juwel Paula: Der Mittelfeld-Torjäger klopft oben an

Reaktion auf Bayern-Lob

„Die Aussagen von Jan-Christian Dreesen habe ich gelesen und kann sie richtig einschätzen. Er wurde in einem Interview nach mir gefragt und hat daraufhin nette, lobende Worte für meine Arbeit gefunden“, so Hoeneß gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zur Erläuterung: Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern, sagte kürzlich gegenüber der ‚Bild‘, dass der Erfolgscoach der Schwaben unter Beobachtung des Rekordmeisters steht. Kein Wunder – Hoeneß trainierte in der Vergangenheit im Jugendbereich der Münchner und betreute in der Saison 2019/20 die zweite Mannschaft.

Stiller ein Volltreffer

Im Sommer ließ sich der aktuelle Tabellenzweite der Bundesliga die Dienste von Mittelfeldspieler Angelo Stiller etwas über fünf Millionen Euro kosten. In Bad Cannstatt tritt der 22-Jährige das Erbe von Wataru Endo (30) an, der zum FC Liverpool wechselte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang ist Hoeneß voll des Lobes für den Neuzugang: „Wir waren fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, wenn wir uns um Angelo bemühen. Er spielt richtig stark, hat sich sofort gut eingefügt, ist integriert. Er macht das, was wir uns erhofft haben: Angelo belebt das Spiel, diktiert den Rhythmus, gibt uns Kontrolle und Ballsicherheit. Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist.“