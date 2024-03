Chelsea: Pochettino reagiert auf Schmähgesänge

Mauricio Pochettino, Trainer vom FC Chelsea, versteht die Frustration der Fans der Blues, die ihn und Klubbesitzer Todd Boehly beim gestrigen 2:2 gegen den FC Brentford mit Schmähgesängen bedachten. „Es wurde mir gesagt, aber ich habe es nicht selbst gehört“, so der Cheftrainer nach der Partie, „ich denke, das ist normal. Wir lagen da 1:2 zurück und die Fans wollten ihrem Frust Ausdruck verliehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Als Cheftrainer bin ich der Hauptverantwortliche. Ich mache mir aber keine Sorgen. Wir müssen das so hinnehmen. Jemand hat mich gefragt, ob ich die Liebe der Fans spüre. Nein, das tue ich nicht. Aber was können wir erwarten? Wir müssen unsere Beziehung zu ihnen langsam aufbauen, indem wir Spiele gewinnen.“ In der Premier League steht Chelsea zurzeit auf Platz elf.