Vuskovic reagiert auf Bayern-Gerüchte

Luka Vuskovic (18) will sich vorerst nicht allzu intensiv mit seiner Zukunft auseinandersetzen. Über das Interesse des FC Bayern sagt der Innenverteidiger gegenüber der kroatischen Newsplattform ‚Tportal‘: „Ja, das habe ich gehört. Ich weiß nicht, was passieren wird, darüber werden wir im Sommer sprechen. Tottenham hat ebenfalls angefragt, da ich bis 2030 bei ihnen unter Vertrag stehe. Nach meiner möglichen Teilnahme an der Weltmeisterschaft werden wir sehen, wie es weitergeht und wie wir vorgehen.“

Vuskovic ist bis zum Saisonende von Tottenham Hotspur an den Hamburger SV verliehen, eine Kaufoption besitzt der Aufsteiger nicht. Einen Verbleib bei den Rothosen kann sich Vuskovic dennoch vorstellen, auch mit Blick auf seinen aktuell dopinggesperrten Bruder: „Was mich betrifft, hätte ich eigentlich kein Problem damit, beim HSV zu bleiben. Mario wird im Herbst wieder spielen können, dann hätte ich die Chance, mit ihm zu spielen, was momentan mein größter Wunsch ist.“