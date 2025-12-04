Menü Suche
Kommentar
Jupiler Pro League

Preisschild für Bundesliga-Flirt Karetsas

von Remo Schatz - Quelle: Gazzetta dello Sport
Konstantinos Karetsas reckt die Faust @Maxppp

Mit herausragenden Leistungen für den KRC Genk hat Konstantinos Karetsas (18) internationales Interesse geweckt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat der belgische Erstligist die erste Ablöseforderung auf 25 Millionen Euro festgelegt. Bei den Limburgern steht das Eigengewächs mit griechischem Pass noch bis 2029 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Karetsas startet in diesem Jahr für seinen Jugendklub voll durch, nach 22 Pflichtspielen kommt er wettbewerbsübergreifend auf neun Torbeteiligungen. Laut der italienischen Sportzeitung hat dies beim AC Mailand Trainer Max Allegri auf den Plan gerufen. Interesse wird zudem Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Manchester City und der AS Monaco nachgesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Jupiler Pro League
Serie A
Genk
Mailand
Konstantinos Karetsas

Weitere Infos

Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Serie A Serie A
Genk Logo KRC Genk
Mailand Logo AC Mailand
Konstantinos Karetsas Konstantinos Karetsas
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert