Preisschild für Bundesliga-Flirt Karetsas

Mit herausragenden Leistungen für den KRC Genk hat Konstantinos Karetsas (18) internationales Interesse geweckt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat der belgische Erstligist die erste Ablöseforderung auf 25 Millionen Euro festgelegt. Bei den Limburgern steht das Eigengewächs mit griechischem Pass noch bis 2029 unter Vertrag.

Karetsas startet in diesem Jahr für seinen Jugendklub voll durch, nach 22 Pflichtspielen kommt er wettbewerbsübergreifend auf neun Torbeteiligungen. Laut der italienischen Sportzeitung hat dies beim AC Mailand Trainer Max Allegri auf den Plan gerufen. Interesse wird zudem Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Manchester City und der AS Monaco nachgesagt.