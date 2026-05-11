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Bundesliga

Köln: Sechs Millionen für Kinteh?

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
3 min.
Thomas Kessler @Maxppp

Der 1. FC Köln muss sich strecken, um die Verpflichtung von Abubacarr Kinteh finalisieren zu können. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die 3,5 Millionen Euro, die der Bundesligist aktuell für den 19-Jährigen bietet, noch nicht genug. Kintehs Arbeitgeber Tromso IL fordere sechs Millionen Euro samt hoher Weiterverkaufsbeteiligung.

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Die Einigung mit der Spielerseite hat der FC bereits in der Tasche. Die Domstädter möchten den Poker möglichst schnell beenden, da Kinteh großes Interesse aus England auf sich zieht. Der gambische Innenverteidiger besticht durch seine Endgeschwindigkeit von bis zu 37 km/h.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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