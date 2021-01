BVB: Watzke über Sancho, Haalands Zukunft & die T-Frage

Mit großem Wohlwollen dürfte Hans-Joachim Watzke den ersten Bundesligatreffer von Jadon Sancho nach einer Durststrecke von sieben Monaten gegen den VfL Wolfsburg (2:0) erlebt haben. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund attestiert seinem Topstar aufsteigende Form.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich empfinde ihn aber seit Wochen als sehr bemüht“, bemerkt der BVB-Boss im Gespräch mit dem ‚kicker‘, „die Magie, wie Edin Terzic es formuliert hat, ist zwar noch nicht wieder da, aber er hat ja nichts verlernt. Der größte Unterschied ist: Früher hat er nicht über seine nächste Ballaktion nachgedacht. Jetzt überlegt er.“

„Reine Theoriediskussion“ bei Sancho

Für Watzke liegt auf der Hand, dass auch das Wechseltheater im Sommer seinen Teil dazu beigetragen hatte, dass Sancho bis heute nach seiner Form sucht: „Jadon hatte sich unterbewusst womöglich schon ein wenig auf einen Wechsel eingestellt. Ich glaube, darüber hatte er sich zumindest so viele Gedanken gemacht, dass er seine Leichtigkeit verloren hat.“

Wirklich konkret ist Sanchos Wechsel zu Manchester United aber nicht geworden. Watzke: „Die medial vielfach genannte angebliche Transfersumme hat es ja in der Realität nie gegeben. Und wenn du dann noch irgendwann signalisiert bekommst, dass von der gebotenen Summe ein großer Teil erst in einigen Jahren gezahlt werden soll, wird es endgültig eine reine Theoriediskussion.“

Haaland braucht Geduld

Mehr als das dürfte es im kommenden Sommer auch bei Erling Haaland nicht geben. Einen Wechsel erwartet der Dortmund-Boss nicht: „Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Erling und auch sein Berater Mino Raiola wissen, was sie an uns haben. Ich kann ihm nur den Rat geben, es so zu machen wie Robert Lewandowski. Er hat sich damals die Zeit gegeben, in Dortmund zu einem absoluten Weltklassespieler zu reifen.“

„Das gelingt dir nicht in einem Jahr“, führt Watzke aus,„ denn klar ist, wenn Erling uns irgendwann verlassen sollte, dann geht er nur zu einem noch größeren Klub. Und so viele kommen da ja nicht in Betracht. Wenn du zu einem Klub wie – nur um ein Beispiel zu nennen – Real Madrid gehst, musst du schon Weltklasse sein.“

Entscheidungen bei Trainer & Sportdirektor

Es wird in den kommenden Monaten an Trainer Edin Terzic sein, diese Weltklasse aus Haaland herauszukitzeln. Ob der ehemalige Favre-Assistent dies über den Sommer hinaus machen darf, bleibt offen. „Wir müssen nicht drum herumreden, dass wir uns auch andere Optionen offenhalten“, betont Watzke, „die nächsten Monate werden entscheiden, wie es ab dem Sommer weitergeht. […] Es ist doch so: Wenn Edin es gut macht – und das glaube ich – und wir uns trotzdem für eine andere Lösung entscheiden sollten, stünden ihm alle Türen offen.“

Eine weitere große Baustelle des Geschäftsführers ist die Regelung der Nachfolge von Sportdirektor Michael Zorc. Plan A ist, wie Watzke bekräftigt, eine Beförderung von Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl: „Ich glaube, dass er sich sehr stark reinfuchsen wird, alles andere würde mich überraschen. Wir werden im ersten Halbjahr 2021 eine Entscheidung treffen, wer Michael Zorcs Nachfolger wird.“