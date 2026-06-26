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Offiziell La Liga

Ceballos verlässt Real Madrid

von Lukas Weinstock - Quelle: realmadrid.com
Dani Ceballos kann es nicht fassen @Maxppp

Dani Ceballos und Real Madrid gehen getrennte Wege. Die Königlichen teilen mit, dass der ursprünglich bis 2027 datierte Vertrag des Mittelfeldakteurs im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde.

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Wo es für den 29-Jährigen weitergeht, ist noch unklar. Eine Spur führt zu Jugendklub Betis Sevilla. Mit Real gewann Ceballos unter anderem dreimal die Champions League, zweimal die spanische Meisterschaft und zweimal den UEFA-Supercup.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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