Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Wöber kündigt Werder-Comeback an

von Tobias Feldhoff - Quelle: 1x1Sport Fußballtrainer
1 min.
Maximilian Wöber am Ball für Werder Bremen @Maxppp

Die lange Leidenszeit von Maximilian Wöber (28) könnte zeitnah ein Ende nehmen. „Ich bin nicht weit weg vom Platz, aber trotzdem komme ich noch nicht richtig schmerzfrei ins Laufen und Fußballspielen. Ich hoffe, dass mir der Termin hilft und ich in zwei Wochen wieder auf dem Platz stehen kann“, sagt der Abwehrspieler im Podcast ‚1x1Sport Fußballtrainer‘. Ziel sei es, in dieser Saison noch für den SV Werder aufzulaufen: „Hoffentlich habe ich nach der Länderspielpause zumindest noch fünf oder sechs Spiele, in denen ich alles für den Verein geben kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zum Saisonende ist Wöber noch von Leeds United ausgeliehen, für den Anschluss wurde eine Kaufoption über vier Millionen Euro vereinbart. Bislang hat der verletzungsgeplagte Linksfuß noch keine Argumente für eine Festverpflichtung geliefert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Maximilian Wöber

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Maximilian Wöber Maximilian Wöber
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert