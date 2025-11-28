SVE-Coach Wagner: „Bin nicht auf der Flucht“

Die SV Elversberg muss sich keine Sorgen um einen möglichen Abgang von Trainer Vincent Wagner machen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 39-Jährige: „Ich bin nicht auf der Flucht. Ich hatte genügend Ehrgeiz als Spieler, da habe ich meinen Kopf unter dem Arm aufs Feld getragen. Ich will nicht sagen, dass ich diesen Ehrgeiz verloren habe, aber ich habe jetzt nicht die konkreten, ambitionierten Ziele, was die Zukunft betrifft. Es macht mir gerade unheimlich Spaß, hier zu arbeiten.“

Wagner war erst vor der Saison von der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim ins Saarland gewechselt, wo er das schwere Erbe von Horst Steffen mit großem Erfolg angetreten ist. Nach 13 Spieltagen steht die SVE auf Rang drei der 2. Bundesliga und kann sich realistische Chancen auf den Aufstieg ausrechnen. Für Wagner ist seine erste Profistation ein voller Erfolg.