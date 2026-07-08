Messi mit Herz eines Champions | Schweiz feiert Kobel

Argentinien vs. Ägypten (3:2)

Dem amtierenden Weltmeister gelang ein furioses Comeback gegen kämpferische Ägypter, die früh in Führung gingen und diese nach einem verschossenen Elfmeter von Lionel Messi in der 67. Minute sogar noch zum 2:0 ausbauen konnten. Der achtmalige Weltfußballer führte die Albiceleste spät mit einer Vorlage (79.) und einem Tor (83.) zum Ausgleich. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Enzo Fernández zum Sieg für die Südamerikaner.

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‚El Grafico‘ (Argentinien): „Mit dem Stolz eines Champions drehte Argentinien ein großartiges Spiel und besiegte Ägypten mit 3:2. Ein epischer Sieg, der die Hoffnung lebendiger denn je hält.“

‚Olé‘ (Argentinien): „Das Herz eines Champions: Die Nationalmannschaft hatte es schwer und stand kurz vor dem Aus, doch sie zeigte Charakter, drehte das Spiel und zog in die nächste Runde ein.“

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‚Al-Masry Al-Youm‘ (Ägypten): „Die ägyptische Nationalmannschaft verlor am gestrigen Dienstag im Achtelfinale der Weltmeisterschaft mit 2:3 gegen Argentinien, wobei es erhebliche Kritik an der Schiedsrichterleistung gab, die als ungerecht bezeichnet wurde.“

Schweiz vs. Kolumbien (4:3 n.E.)

Nach einer stark umkämpften und fußballerisch eher mauen Partie, in der die Kolumbianer einem Sieg näher schienen, setzte sich die Schweiz mit 4:3 nach Elfmeterschießen durch. Held des Abends war BVB-Keeper Gregor Kobel, der einen Elfmeter parieren und auch schon während der 120 torlosen Minuten zuvor mehrfach seine Klasse unter Beweis stellen konnte.

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‚Blick‘ (Schweiz): „Kobel hext die Nati in den WM-Viertelfinale. Das Duell gegen Kolumbien ist an Dramatik nicht zu überbieten und wird erst im Penaltyschießen entschieden.“

‚Neue Zürcher Zeitung‘ (Schweiz): „Die Schweiz hat sich das Glück im Penalty-Drama gegen Kolumbien erkämpft. Der Lohn ist in der Nacht auf Sonntag ein Rendez-vous mit dem Titelhalter Argentinien.“

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‚As Colombia‘ (Kolumbien): „Der WM-Traum ist für die kolumbianische Nationalmannschaft vorbei.“