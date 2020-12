Barça-Kandidat: Messi-Gehalt „unhaltbar“

Emili Rousaud, der bei der Wahl am 24. Januar für das Amt des Klubpräsidenten des FC Barcelona kandidiert, hat Stellung zu den wirtschaftlichen Bedingungen für den Verbleib von Vereinsikone Lionel Messi genommen. Wie der 54-Jährige im Interview mit der spanischen Zeitung ‚as‘ sagt, sei eine Vertragsverlängerung zu den derzeitigen Bezügen kaum darstellbar: „In der gegenwärtigen Situation des Klubs ist Messis Gehalt eindeutig unhaltbar. Es muss eine Vereinbarung getroffen werden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der finanzielle Aspekt sei bei der Entscheidung des argentinischen Ausnahmespielers über seine Zukunft aber ohnehin nebensächlich, meint Rousaud: „Als Messi sagte, dass er gehen würde, war das nicht wegen des Geldes. Er hat das höchste Gehalt der Welt, niemand verdient mehr als er. Er geht nicht, weil er wenig verdient – er will gehen, weil er Titel gewinnen will. Er will ein Team mit Talent.“ Sollte Messi sich dafür entscheiden, seine Karriere bei den finanziell angeschlagenen Katalanen fortzusetzen, dann also vermutlich für weniger Geld. Dennoch zeigt sich Rousaud optimistisch: „Das Projekt, das wir ihm präsentieren werden, ist attraktiv.“