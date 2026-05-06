Drei Spuren nach England: Leipzigs heißer Transfersommer

Zwei Spieltage vor Schluss stehen die Zeichen bei RB Leipzig nach einer wechselhaften Saison klar auf Champions League-Qualifikation – daran konnte auch das überraschende 1:4 am vergangenen Wochenende bei Bayer Leverkusen nichts ändern. Der Vorsprung auf Platz fünf beträgt für den Tabellendritten vier Punkte, angesichts des Restprogramms (FC St. Pauli und SC Freiburg) sollte das reichen.

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Im Hintergrund wird daher parallel bereits am Kader für die Königsklasse gearbeitet. Der grundsätzliche Plan steht laut ‚Sport Bild‘ bereits: Leipzig will mit 22 Feldspielern und vier Keepern in die Saison gehen, dazu kommen einige junge Ergänzungsspieler. Stand jetzt sind nicht viele Transfers zu erwarten, drei ganz wichtige Personalien sind jedoch zu klären. Bei allen dreien stehen Verhandlungen mit Premier League-Klubs an.

Raum wartet auf PL-Angebot

Offen ist laut dem Fachmagazin weiterhin die Zukunft von Kapitän David Raum. Der Kontrakt des Nationalspielers läuft noch bis zum Ende der kommenden Saison. Daher geht es im Sommer darum, ob er verlängert oder geht. Der 28-Jährige liebäugelt weiterhin mit einem Wechselauf die Insel. Leipzig wartet dem Fachmagazin zufolge auf ein gutes Angebot.

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Sollte Raum gehen, würden die Sachsen die Nachfolge mit Max Finkgräfe (22) intern besetzen. Dazu sollte dann ein Herausforderer für den ehemaligen Kölner verpflichtet werden.

Neben Kapitän Raum könnte auch Senkrechtstarter Yan Diomande den Klub verlassen. Angesichts des Marktwertes, den sich der Ivorer mit seinen starken Leistungen in der laufenden Spielzeit erarbeitet hat, deutet auch hier wohl einiges auf einen England-Wechsel hin.

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Ab einem Angebot „von weit über 100 Millionen Euro“ könnte Leipzig schwach werden, ein Abgang bereits in diesem Sommer wäre dann „nicht ausgeschlossen“. Als Interessenten gelten unter anderem der FC Bayern, Paris St. Germain, der FC Liverpool und Manchester United.

Gruda soll gehalten werden

Auch wegen Brajan Gruda stehen Gespräche mit England an. Die Leihe des 21-jährigen Offensivspielers von Brighton & Hove Albion läuft im Sommer ab, Leipzig würde den Ex-Mainzer jedoch gerne noch mindestens eine Saison halten, wie die ‚Sport Bild‘ berichtet.

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Ein Kauf scheint jedoch unrealistisch, da die Seagulls den Großteil der 31,5 Millionen Euro, die der Klub 2024 an die 05er für den Linksfuß überwiesen hatte, wiederhaben möchten. Das ist für Leipzig – zumindest ohne Diomande-Verkauf – nicht zu stemmen. Daher prüft RB andere Modelle wie eine weitere Leihe.