Borussia Dortmund muss am heutigen Samstag (18:30 Uhr) beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt auf Youngster Mathis Albert (17) verzichten. Das Offensivtalent plagen laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ leichte muskuläre Probleme.

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Auf insgesamt 20 Bundesliga-Minuten bringt es Albert in der laufenden Saison. Die mangelnden Einsatzminuten will sich die Konkurrenz zunutze machen. Vor allem Manchester City buhlt heftig um den Rechtsfuß. Alberts Jugendvertrag läuft im kommenden Sommer aus. Bisher wurde spekuliert, dass der US-Boy hinter verschlossenen Türen bereits eine Anschlussvereinbarung getroffen hat, die mit Vollendung des 18. Lebensjahrs wirksam wird.