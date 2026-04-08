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Bundesliga

Neuer Favorit im Coulibaly-Poker?

von Daniel del Federico - Quelle: DeichStube
1 min.
Karim Coulibaly passt @Maxppp

Bei Karim Coulibaly könnte sich eine leichte Tendenz abzeichnen. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, hat sich zuletzt vor allem der Kontakt zu Paris St. Germain intensiviert. Der Berater des 18-jährigen Innenverteidigers war am vergangenen Freitag bereits zu Gast im Parc des Princes.

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Coulibaly wird den SV Werder Bremen im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Der Innenverteidiger kehrte am Mittwoch nach überstandener Muskelverletzung ins Mannschaftstraining zurück und soll den Grün-Weißen nun erst einmal im Abstiegskampf helfen, ehe er für eine Rekordsumme verkauft wird. Da die Pariser in der Abwehrzentrale derzeit jedoch gut besetzt sind, gilt eine Leihe zurück an die Weser als denkbare Option für alle Beteiligten. Zuletzt hatte der FC Chelsea im Werben um den deutschen U-Nationalspieler die Nase vorn, doch ein Wechsel zu PSG soll der Traum des Linksfußes sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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