Ten Hag: Ronaldo „steht nicht zum Verkauf“

Erik Ten Hag bekräftigt, dass man nicht vorhat, Cristiano Ronaldo abzugeben. Im Rahmen der aktuellen Thailand-Tour des Klubs betonte der niederländische Übungsleiter von Manchester United: „Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten. Cristiano steht nicht zum Verkauf. Er ist in unseren Plänen. Wir wollen gemeinsam Erfolg haben.“ Vor Uniteds Aufbruch nach Asien hatte Ten Hag mit dem Stürmer persönlich gesprochen. „Ich hatte ein gutes Gespräch. Das ist eine Sache zwischen Cristiano und mir. Was ich bestätigen kann, ist, dass wir ein wirklich gutes Gespräch miteinander hatten“, so der Übungsleiter.

Aktuell fehlt Ronaldo den Red Devils bei der Saisonvorbereitung aus familiären Gründen. Dies wiederum lädt die englische Presse zu Spekulationen ein. Vor rund einer Woche soll Ronaldo um seine Freigabe gebeten haben, berichtete die ‚Times‘. Anschließend wurde der Portugiese bei diversen Top-Klubs gehandelt. Ein mögliches Engagement beim FC Bayern wurde sogleich von Seiten der Münchner abgewunken. Auch ein Transfer zu Ligakonkurrent FC Chelsea ist scheinbar vom Tisch.