Das lange Aufschieben der nun für die Winterpause angepeilten Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Hasan Kurucay beim FC Schalke 04 hat nicht primär finanzielle Gründe. Wie die ‚Bild‘ aus obersten Vereinskreisen berichtet, schätzen die Knappen ihren Innenverteidiger so ein, dass er Druck braucht, um Topleistungen zu bringen.

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Die interne Sorge sei, dass der 29-Jährige bei einer verfrühten Ausweitung des Kontrakts „ein paar Gänge zurückschalten und in ein Formtief fallen“, könnte. Eine mögliche Gehaltserhöhung, teures Handgeld oder die Sorge, dass der Routinier junge Schalke-Verteidiger ausbremsen könne, spielen in den Überlegungen demnach nur eine untergeordnete Rolle. Kurucay hatte sich zuletzt mehrfach öffentlich beschwert, dass bisher kein Austausch über seinen auslaufenden Vertrag mit der Vereinsführung stattgefunden hat.