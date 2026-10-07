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Bundesliga

Erste Entscheidung um Nagelsmann

von Tristan Bernert - Quelle: Sport Bild
Beim finalen Spiel gegen Paraguay: Julian Nagelsmann @Maxppp

Julian Nagelsmann wird in naher Zukunft offenbar nicht zu RB Leipzig zurückkehren. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sind Gerüchte um ein Engagement des ehemaligen Bundestrainers bei den Sachsen haltlos. Auch Dino Toppmöller sei kein Kandidat bei RB.

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Gleichwohl „rumort“ es laut der ‚Sport Bild‘ intern beim Bundesligisten. Trainer Martín Demichelis wird nach einem kritischen Saisonstart kritisch beäugt. Eine Entlassung steht aber offenbar noch nicht konkret im Raum. Nagelsmann war zwischen 2019 und 2021 Trainer bei RB gewesen, ehe er für die Rekordablöse von rund 25 Millionen Euro zum FC Bayern wechselte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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