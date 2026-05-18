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Bundesliga

Anfragen für Njinmah

von Dominik Schneider - Quelle: Deichstube
Justin Njinmah schleicht vom Platz @Maxppp

Hinter der Zukunft von Justin Njinmah steht momentan noch ein großes Fragezeichen. Laut ‚DeichStube‘ liegen dem 25-jährigen Angreifer lose Anfragen aus England und Italien vor. Grundsätzlich zöge es Njinmah nicht weg vom Osterdeich, bei konkreten Offerten könnte er dem Bericht zufolge trotzdem zum Abgangskandidaten werden.

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Im Januar gab es zudem einen Vorstoß des FC Midtjylland, die Gespräche seien aber im Sande verlaufen. Ob es die Dänen nochmal versuchen werden, bleibt offen. Njinmahs Vertrag soll noch bis 2028 gültig sein. Dementsprechend könnte der Angreifer den Bremern eine adäquate Ablöse einbringen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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