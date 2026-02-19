Schalke-Aus: Younes kassiert ab

Amin Younes darf sich nach seinem Aus beim FC Schalke 04 offenbar über eine finanzielle Entschädigung freuen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass der 32-Jährige eine „entsprechende Abfindung“ erhält. Eine genaue Summe nennt das Fachblatt nicht.

Am gestrigen Mittwoch verkündete der Zweitligist überraschend die einvernehmliche Trennung. Der Offensivakteur fiel allem Anschein nach den zahlreichen Winter-Transfers um Adil Aouchiche (23), Dejan Ljubicic (28), Edin Dzeko (39) und Moussa Ndiaye (23) zum Opfer. Aufgrund der großen Konkurrenzsituation war für Younes, der zuvor schon nur sporadisch zum Einsatz gekommen war, kein Platz mehr im Schalker Kader.

Wann und wo es jetzt für den achtfachen deutschen Nationalspieler weitergeht, ist noch nicht abzusehen. Nach seinem Abschied von Al Ettifaq im Sommer 2023 war Younes bereits ein Jahr auf Vereinssuche, ehe er sich für eineinhalb Jahre den Königsblauen anschloss. Nun beginnt einmal mehr die Suche nach einer neuen sportlichen Perspektive.