Der ehemalige deutsche Nationalspieler Julian Draxler will noch einige Jahre Fußball spielen. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der 33-Jährige: „Wenn mein Vertrag ausläuft (2028, Anm. d. Red.), bin ich ja auch erst 34. Vom Bauchgefühl her könnte ich dann schon noch ein, zwei Jahre spielen.“ Seit mittlerweile drei Jahren spielt Draxler beim Al Ahli SC in Katar.

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Im Anschluss an seine Karriere kann der Offensivspieler sich vorstellen, weiterhin im Profifußball tätig zu sein: „Ich könnte mir perspektivisch durchaus vorstellen, im Management eines Profiklubs zu arbeiten und suche gerade aktiv nach Lehrgängen bei der FIFA und der UEFA“, so Draxler.