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2. Bundesliga

Zwei Neue für Dynamo

von Remo Schatz - Quelle: Bild
1 min.
Kenneth Schmidt im Fortuna-Trikot @Maxppp

Dynamo Dresden treibt die Kaderplanung mit großen Schritten voran. Wie die ‚Bild‘ berichtet, schlagen die Sachsen doppelt bei zwei Zweitliga-Absteigern zu. Von Fortuna Düsseldorf wechselt Innenverteidiger Kenneth Schmidt (24) in die Elbmetropole, Mittelfeld-Lenker Tobias Raschl (26) kommt von Preußen Münster.

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Tatsachen geschaffen hat Dynamo bereits bei Vinko Sapina (30), den Sechser zieht es in die dritte Liga zum FC Ingolstadt. „Ich mache keinen Hehl daraus, dass die Situation für ihn im Sommer trotz laufenden Vertrags nicht einfacher wird. Deshalb sind wir da schon seit einigen Monaten im Austausch. Sollte es eine Möglichkeit geben, werden wir als Verein alles tun, damit er wieder spielen kann“, so Sportdirektor Sören Gonther.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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