Kapitän Jan Reichert vom 1. FC Nürnberg will sich nicht mit einem Wechsel befassen. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der Torhüter: „Ich habe mich zuletzt bewusst nicht zu der Situation geäußert, weil man in jeden Satz, den man sagt oder nicht sagt, sehr viel hineininterpretieren kann. Und daran ändert sich auch jetzt nichts. Wenn es etwas zu vermelden gibt, werden wir dies tun.“ Der Vertrag des 25-Jährigen läuft im Sommer aus, zuletzt wurde der FC Augsburg mit Reichert in Verbindung gebracht.

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Eine Verlängerung am Valznerweiher ist wohl nur beim Bundesliga-Aufstieg realistisch. Reichert hat noch hohe Ziele: „Ich würde natürlich gerne bei einem Verein spielen und im Tor stehen, der in der höchstmöglichen Spielklasse spielt. Egal ob im In- oder Ausland“, so der gebürtige Franke auf die Frage, wo er sich in fünf Jahren sehe.