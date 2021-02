Letzter Drücker: Liverpool will Kabak

Verlässt Ozan Kabak Schalke 04 auf den letzten Drücker? Laut ‚Sky‘ arbeitet der FC Liverpool zur Stunde „vehement an einer Verpflichtung“ des 20-jährigen Innenverteidigers. Die Vereine sprechen demnach über eine Leihe mit Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schalke wolle Kabak (Vertrag bis 2024) aber nur ziehen lassen, wenn man noch Ersatz bekommt. Liverpool sucht derweil händeringend nach einem neuen Mann für das Abwehrzentrum, wo man aufgrund zahlreicher Verletzungen arg gebeutelt daherkommt.

Ein weiterer heißer Kandidat ist Ben Davies (25, Preston North End), der bereits zum Medizincheck vor Ort ist, laut ‚Sky Sports‘ aber nicht der einzige Neuzugang am Deadline Day bleiben könnte.

Kabak war 2019 für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen gekommen. Seither bestritt der Türke 42 Pflichtspiele. In der laufenden Saison ist er Teil der schlechtesten Defensive der Bundesliga, gilt dennoch als Top-Talent. Mit Liverpool war er in der Vergangenheit schon mehrfach in Verbindung gebracht worden.