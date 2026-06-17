Zusage von Günther: Werder verhandelt mit Elversberg

In Leihgabe Isaac Schmidt (26) verliert der SV Werder Bremen im Sommer einen Spieler, der potenziell die linke Seite bekleiden kann. Auch die Zukunft von Olivier Deman (26) wird immer wieder diskutiert. Folglich bleibt nur noch der verletzungsanfällige Felix Agu (26) übrig.

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Klar also, dass der Bundesligist auf der linken Abwehrseite reagieren will. Und in Lasse Günther von der SV Elversberg wurde offenbar ein geeigneter Kandidat gefunden. Laut ‚Sky‘ hat der SVW mit dem 23-Jährigen bereits eine Einigung erzielt. Mit den Saarländern werde jetzt über die Ablöse verhandelt.

Günther war bei der SVE in der abgelaufenen Saison einer der Garanten für den Aufstieg. Acht Treffer konnte der Linksfuß vorbereiten. Erst im vergangenen Sommer war er für 300.000 Euro vom FC Augsburg nach Elversberg gewechselt. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2028.