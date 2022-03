Fürth: Keine Zweifel an Leitl

Greuther Fürth will zur Not mit Trainer Stefan Leitl auch in die zweite Liga zurückgehen. „Der Trainer hat Vertrag, und ich plane mit dem Stefan die neue Saison. Das ist der Stand jetzt, und ich gehe davon aus und bin relativ sicher, dass wir nächstes Jahr nochmal zusammenarbeiten werden“, stellte Sportdirektor Rachid Azzouzi gegenüber dem ‚Bayerischen Rundfunk‘ klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fürth schlingert in Richtung Abstieg, am gestrigen Sonntag setzte es eine 1:6-Klatsche gegen RB Leipzig. Der Relegationsplatz ist für das Bundesliga-Schlusslicht bereits neun Punkte entfernt. Azzouzi stellt deswegen klar, dass es „keine Garantien“ gebe, aber „in den letzten Wochen und Monaten hat man auch gesehen, dass sich Dinge anders entwickeln können. Wir sind aber so fokussiert, dass wir sehr gerne zusammenarbeiten“.